Конкурс на возведение обхода Балашихи и Ногинска проведут в ближайшие 2 месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Конкурс на постройку в Московской области платной автодороги в обход городов Ногинск и Балашиха стоимостью около 80 миллиардов рублей пройдет в ближайшие 2 месяца. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
"Это связывает Северо-Восточную хорду, связывает ЦКАД, участок которого уже в этом году запустим, и связывает выход дороги М-12, Москва – Казань. То есть это важнейший участок, но идет в очень тяжелых условиях, с большой плотностью застройки – это пригород Москвы. Он у нас важнейший, это нулевой участок, без него Москва – Казань не поедет", – поделился Хуснуллин. Он обратил внимание, что объект разыграют по государственному контракту.
Автомобильная дорога Москва – Казань, протяженность которой составит 794 километра, представляет собой один из участков международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай.
Пул проектов, который сформирован под выпуск инфраструктурных облигаций, могут расширить с 300 миллиардов до 500 миллиардов рублей, уточнил Хуснуллин.
"Каких именно инфраструктурных: мы надеемся, что после окончания строительства участка Москва – Казань мы пойдем дальше на Екатеринбург, и нам тоже там нужны будут дополнительные средств", – пояснил он.
Ранее в Крыму была открыта трасса "Таврида". Рабочее движение по двум полосам трассы от Керчи до Симферополя было открыто в конце декабря 2018 года, еще по двум – в июле 2020 года.
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