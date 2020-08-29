Конкурс на возведение обхода Балашихи и Ногинска проведут в ближайшие 2 месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Конкурс на постройку в Московской области платной автодороги в обход городов Ногинск и Балашиха стоимостью около 80 миллиардов рублей пройдет в ближайшие 2 месяца. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

"Это связывает Северо-Восточную хорду, связывает ЦКАД, участок которого уже в этом году запустим, и связывает выход дороги М-12, Москва – Казань. То есть это важнейший участок, но идет в очень тяжелых условиях, с большой плотностью застройки – это пригород Москвы. Он у нас важнейший, это нулевой участок, без него Москва – Казань не поедет", – поделился Хуснуллин. Он обратил внимание, что объект разыграют по государственному контракту.

Автомобильная дорога Москва – Казань, протяженность которой составит 794 километра, представляет собой один из участков международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай.

Пул проектов, который сформирован под выпуск инфраструктурных облигаций, могут расширить с 300 миллиардов до 500 миллиардов рублей, уточнил Хуснуллин.

"Каких именно инфраструктурных: мы надеемся, что после окончания строительства участка Москва – Казань мы пойдем дальше на Екатеринбург, и нам тоже там нужны будут дополнительные средств", – пояснил он.

Ранее в Крыму была открыта трасса "Таврида". Рабочее движение по двум полосам трассы от Керчи до Симферополя было открыто в конце декабря 2018 года, еще по двум – в июле 2020 года.

