В Кемерове пенсионерке выплатили 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года

Пенсионерке из Кемерова назначили доплату к пенсии в 160 тысяч рублей. Основанием послужил предъявленный ею партбилет от 1975 года, сообщает РИА Новости.
В областную прокуратуру обратилась 66-летняя женщина. Она заявила, что не согласна с отказом ПФР пересчитать ей выплаты по старости. Сведения о ежемесячных членских взносах были записаны в ее партийном билете КПСС.
"Согласно пункту 71 Устава Коммунистической партии Советского Союза, размер членских взносов устанавливался в процентном соотношении от размера заработной платы, что подтверждает заработок женщины", – заявили в прокуратуре.
Прокурор города потребовал от начальника управления ПФР соблюдать закон и пересчитать кемеровчанке пенсию.
Ранее на северо-востоке столицы неизвестный под видом соцработника украл более миллиона рублей из квартиры пенсионерки. Заявление в полицию написала женщина 1937 года рождения.
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