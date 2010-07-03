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13:50

В Кемерове пенсионерке выплатили 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года

общество

13:50

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пенсионерке из Кемерова назначили доплату к пенсии в 160 тысяч рублей. Основанием послужил предъявленный ею партбилет от 1975 года, сообщает РИА Новости.

В областную прокуратуру обратилась 66-летняя женщина. Она заявила, что не согласна с отказом ПФР пересчитать ей выплаты по старости. Сведения о ежемесячных членских взносах были записаны в ее партийном билете КПСС.

"Согласно пункту 71 Устава Коммунистической партии Советского Союза, размер членских взносов устанавливался в процентном соотношении от размера заработной платы, что подтверждает заработок женщины", – заявили в прокуратуре.

Прокурор города потребовал от начальника управления ПФР соблюдать закон и пересчитать кемеровчанке пенсию.

Ранее на северо-востоке столицы неизвестный под видом соцработника украл более миллиона рублей из квартиры пенсионерки. Заявление в полицию написала женщина 1937 года рождения.

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