Дождь ожидается в Москве 29 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и местами сильный дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 29 июля, передает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 20 до 22 градусов, в области – от 18 до 23 градусов. Скорость южного ветра составит 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 738 миллиметров ртутного столба.

Дневная температура в столице снизится до 20 градусов впервые за сезон, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он объяснил, что город окажется под влиянием североатлантического циклона "Кирсти". По его словам, в столице подходит к концу купальный сезон.

Август в Центральной России не будет щедрым на тепло, также отметил синоптик. Прогнозируется дефицит осадков в 20%.

