Энтомолог Хряпин назвал два надежных способа борьбы с тараканами

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Бороться с тараканами можно не только профессиональными, но и народными средствами, рассказал Москве 24 биолог-энтомолог Роман Хряпин.

"Тараканы ползают везде, в том числе и самых грязных местах, таких как санузлы, канализационные коллекторы, мусоропроводы. Все, что к ним "прилипнет", потом может механически к вам перейти на еду, постель и в целом жилище", – предупредил он.

Избавиться от насекомых поможет приманка, которую можно сделать самостоятельно, но нужно набраться терпения, так как результат не будет быстрым.



Роман Хряпин биолог-энтомолог Можно накатать шарики с картошкой, яйцом и борной кислотой либо с тетраборатом натрия и разместить их в качестве приманки в местах, где бывают тараканы. Это недорого, но довольно долго. Поражение насекомых будет происходить в течение недели-двух.

Таким способом можно победить даже глубоко устойчивых к инсектицидам тараканов, поскольку резистентность к такому виду воздействия у них не вырабатывается.

"Кроме того, можно изготовить клейкие ловушки. Для этого нужно намазать подложки долгосохнущим клеем, и туда будут попадаться тараканы", – посоветовал Хряпин.

Тем не менее эксперт рекомендовал не сбрасывать со счетов специализированные средства, которые могут дать гораздо более быстрый результат.

Ранее россиянам рассказали, каких людей чаще всего кусают комары. Отмечается, что насекомых привлекает определенная температура тела и запах. Также на предпочтения влияет количество выделяемого человеком углекислого газа.