Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ снизился до 10,7%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России за неделю снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Показатель упал с 12,3 до 10,7%, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Первым компонентом вакцины против коронавируса к настоящему моменту привились 93 861 747 раз. Полный цикл вакцинации между был проведен 89 104 188 миллионов раз.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что в настоящий момент не видят необходимости в возобновлении антиковидных ограничений в РФ. В ведомстве подчеркнули, что у зараженных новыми подвидами "Омикрона" болезнь протекает не в тяжелой форме. В связи с этим рост числа заболевших пока не представляет опасности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России наблюдается тревожная динамика роста случаев коронавируса. По его словам, цифры заболеваемости в РФ увеличиваются, как и в других странах. Он подчеркнул, что россиян из-за распространения COVID-19 никто не ограничивает.

