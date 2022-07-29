В России за сутки госпитализировали 1 723 человека с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России госпитализировали 1 723 человека с коронавирусом. Это на 15,6% больше, чем днем ранее, передает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Рост числа госпитализаций отмечен в 47 субъектах РФ, снижение – в 31. Без изменений ситуация осталась в 7 регионах.

За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 4 670 пациентов. Всего COVID-19 в стране перенесли 17 963 133 человека.

Подтверждено 11 422 новых случая заражения. За сутки скончались 39 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что в настоящий момент не видят необходимости в возобновлении антиковидных ограничений в РФ. В ведомстве подчеркнули, что у зараженных новыми подвидами "Омикрона" болезнь протекает не в тяжелой форме. В связи с этим рост числа заболевших пока не представляет опасности.