Эксперт оценил необходимость возвращения масочного режима в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Масочный режим позволит сократить количество заболевших коронавирусом, заявил вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн.

"Маски в какой-то мере снижают число заболевших, а, значит, могут повлиять на число тяжелых случаев и летальности. Может быть, это действие не такое уж и большое, но нужно этим пользоваться", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По словам эксперта, рекомендации по ношению масок всем категориям граждан в скором времени могут последовать от Роспотребнадзора, однако они не будут носить обязательный характер.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал уязвимым категориям граждан носить маски в общественных местах и использовать антисептические средства.

Кроме того, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от коронавируса раз в полгода.

