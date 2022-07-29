Юрист оценил идею упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Заслуженный юрист России Иван Соловьев положительно оценил предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов, сообщает RT.
По его мнению, талантливым и трудолюбивым иностранцам "всегда найдется место в новой создаваемой реальности".
"Уверен, что сокращение срока трудовой деятельности квалифицированного иностранного специалиста перед подачей заявления о получении российского гражданства с года до трех месяцев не исключит возможности для работодателя в полной мере понять уровень подготовки и квалификации иностранного специалиста", – отметил Соловьев.
Он считает, что российская экономика получит дополнительный импульс и пользу от труда тех, кто переезжает в Россию.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев предложил сократить установленный для ряда иностранных специалистов срок трудовой деятельности в РФ, необходимый для получения российского гражданства.
Сухарев напомнил, что текущее российское законодательство содержит перечень профессий, обладатели которых из числа квалифицированных иностранных специалистов и лиц без гражданства могут подать заявление на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. В частности, в него входят специалисты в сфере IT и медицины.
Однако закон предусматривает, что такие специалисты должны проработать по профессии в России не менее года, прежде чем подать заявление на гражданство.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: