Юрист оценил идею упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев положительно оценил предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов, сообщает RT.

По его мнению, талантливым и трудолюбивым иностранцам "всегда найдется место в новой создаваемой реальности".

"Уверен, что сокращение срока трудовой деятельности квалифицированного иностранного специалиста перед подачей заявления о получении российского гражданства с года до трех месяцев не исключит возможности для работодателя в полной мере понять уровень подготовки и квалификации иностранного специалиста", – отметил Соловьев.

Он считает, что российская экономика получит дополнительный импульс и пользу от труда тех, кто переезжает в Россию.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев предложил сократить установленный для ряда иностранных специалистов срок трудовой деятельности в РФ, необходимый для получения российского гражданства.

Сухарев напомнил, что текущее российское законодательство содержит перечень профессий, обладатели которых из числа квалифицированных иностранных специалистов и лиц без гражданства могут подать заявление на получение гражданства РФ в упрощенном порядке. В частности, в него входят специалисты в сфере IT и медицины.

Однако закон предусматривает, что такие специалисты должны проработать по профессии в России не менее года, прежде чем подать заявление на гражданство.