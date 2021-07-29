Почти 88% работников коммунальных служб Москвы прошли вакцинацию от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что уровень вакцинации работников комплекса городского хозяйства приблизился к 90%.
"Почти 88% работников ЖКХ сегодня провакцинированы", – уточнил он.
По словам заммэра, в оставшиеся менее 13% входят сотрудники, у которых есть медицинские отводы, и переболевшие коронавирусом. Бирюков также добавил, что на предприятиях и в учреждениях комплекса городского хозяйства работает около полумиллиона человек.
Ранее сообщалось, что вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 74% сотрудников московского транспорта: это машинисты метро, водители трамваев, автобусов и электробусов, кассиры, контролеры, сотрудники службы безопасности, а также все руководители департамента транспорта Москвы и всех городских предприятий транспортного комплекса.
Житель столицы рассказал об опыте вакцинации от COVID-19
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