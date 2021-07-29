Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России выявили 23 270 новых случаев коронавируса. По данным Оперштаба, клинических проявлений не было в 2 136 (9,2%) из них.

На Москву пришлось 3 356 случаев, на Санкт-Петербург – 1 925, на Московскую область – 1 325, на Нижегородскую область – 537, на Свердловскую область – 499, на Красноярский край – 488, на Воронежскую область – 481, на Пермский край – 446.

Всего в России зарегистрировано 6 218 502 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве, Орловской области, Татарстане, Кировской области и Тамбовской области.

За последние сутки подтверждено 799 смертей, за все время пандемии в стране умерли 156 977 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 20 834 человека, за все время – 5 568 363.

Ранее в "Векторе" оценили возможность окончания пандемии COVID-19 в 2022 году. По словам специалистов, сохранение нынешних темпов вакцинации не позволяет говорить об этом.