Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России выявили 23 270 новых случаев коронавируса. По данным Оперштаба, клинических проявлений не было в 2 136 (9,2%) из них.
На Москву пришлось 3 356 случаев, на Санкт-Петербург – 1 925, на Московскую область – 1 325, на Нижегородскую область – 537, на Свердловскую область – 499, на Красноярский край – 488, на Воронежскую область – 481, на Пермский край – 446.
Всего в России зарегистрировано 6 218 502 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве, Орловской области, Татарстане, Кировской области и Тамбовской области.
За последние сутки подтверждено 799 смертей, за все время пандемии в стране умерли 156 977 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 20 834 человека, за все время – 5 568 363.
Ранее в "Векторе" оценили возможность окончания пандемии COVID-19 в 2022 году. По словам специалистов, сохранение нынешних темпов вакцинации не позволяет говорить об этом.
Чечня стала первым регионом РФ, где от COVID-19 привились 60% взрослого населения
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