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29 июня, 08:13

Общество

Облачная погода и дожди ожидаются в Москве 29 июня

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Облачная погода с прояснениями и температура до 22 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, 29 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В ночь на 30 июня воздух может охладиться до 12 градусов, возможны осадки, местами сильные. Скорость юго-западного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 737 миллиметров ртутного столба.

В Московской области 29 июня температура воздуха окажется в пределах 18–23 градусов, ночью она может опуститься до 8 градусов.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил москвичей о холодном начале июля. По его данным, 1 июля температура не превысит 15 градусов, однако к 4-му числу она поднимется до 22–27 градусов. Кроме того, в первый день июля прогнозируются сильные дожди.

В Москве ожидается прохладная и дождливая погода на следующей неделе

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