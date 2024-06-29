Праздник спорта прошел в парке "Яуза" в День молодежи

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В День молодежи в парке "Яуза" прошел спортивный фестиваль, в котором приняли участие сотни детей, учащихся школ и столичных вузов. Они соревновались в различных видах спорта, интеллектуальных викторинах и квестах, творческих конкурсах и мастер-классах, передает Агентство "Москва".

Молодежь Северо-Восточного административного округа приветствовали председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников и директор парка "Яуза" Александр Сапронов.

"У нас прекрасная, творческая, сильная, целеустремленная молодежь, которая любит и гордится Москвой. А это значит, что наш любимый город с каждым днем будет становиться еще прекраснее", – сказал Александр Сапронов.

Болельщики поддерживали команды в соревнованиях на первенство Москвы 2024 года по стритболу и мини-футболу. Самые маленькие участники покорили зрителей своей волей к победе в "ниндзя-парке", преодолевая полосу препятствий.

Впервые в парке прошел спортивно-интеллектуальный квест "Москва в деталях", участниками которого стали 150 студентов столичных вузов. На каждой из девяти локаций ребят ждали задания об истории, местах притяжения и малоизвестных фактах районов и административных округов Москвы.

По заданию модераторов команды выстраивались в живые фигуры той или иной достопримечательности, собирали паззл территории парка "Яуза" и соревновались с нейросетями. Помимо интеллектуальных игр, участники прыгали через скакалку, поднимали гантели, подтягивались, приседали и отжимались. Кроме того, им предстояло преодолеть на электросамокатах сложную дистанцию эстафеты и продемонстрировать свое мастерство в танцах.

За прохождение каждой локации команды получали и наклеивали картинки с известными местами города на контурные карты своих округов, а в конце квеста сложили из них одну большую карту достопримечательностей Москвы.

Отмечается, что волонтерская миссия "Молодая гвардия Единой России" организовала фотовыставку, показательные сеты продемонстритровали команды по чирлидингу. Участников спортивных состязаний наградили памятными медалями фестиваля, призерам вручили кубки.

Ранее сообщалось, что депутат Мосгордумы Наталия Метлина и глава волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова провели автопробег по улицам ЮЗАО, приуроченный к Дню молодежи. Финальной точкой пробега стал парк "Тропарево", где состоялись концерт, мастер-классы и выставка ретроавтомобилей.