Замначальника МЖД Потапов провел первый семейный турнир по компьютерным играм

Фото: vk.com/Команда Петра Потапова

Заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов организовал семейный турнир по компьютерным играм "Преемственность поколений" в киберклубе Coliseum в ТЦ "Щелковский", сообщает Агентство "Москва".

"20 лет назад нынешние папы, как и их дети сейчас, играли в компьютерные игры. Чтобы объединить поколения, чтобы у них было больше совместных интересов, сегодня, в День молодежи, мы решили провести первый семейный кибертурнир. Киберклуб Coliseum поддержал нашу инициативу. Принимают участие в турнире шесть команд. Пришли не только отцы и сыновья, пришли также мамы с дочками, кто-то пришел всей семьей и все вместе играют. Участие в турнире бесплатное. Если будет интерес, то, думаю, клуб поддержит идею сделать турнир постоянным", – сказал Потапов.

Он отметил, что сам тоже играет, но предпочитает ретро-игры, такие как Super Mario, "Танки", а также футбольный симулятор FIFA. Первый семейный турнир по компьютерным играм "Преемственность поколений" проходит в киберклубе Coliseum в ТЦ "Щелковский"» в Восточном административном округе.

Ранее директор дворца творчества детей и молодежи "Восточный" Анна Гурченкова организовала для детей и родителей, живущих на востоке Москвы, посещение конноспортивного клуба "Измайлово". Экскурсия прошла в рамках фестиваля "Ура! Лето в ВАО!", который проводят сотрудники дворца, в ней приняли участие около 50 детей и родителей. Гости смогли прокатиться на пони и угостить их лакомством.