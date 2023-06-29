Депутат ГД Федоров предложил ввести льготные ж/д билеты для студентов из южных регионов

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести льготные железнодорожные билеты для студентов из южных регионов, где действуют ограничения на авиаперелеты, сообщает RT.

Парламентарий обратился с соответствующей просьбой к главе Минтранса Виталию Савельеву, подчеркнув, что ежегодно тысячи абитуриентов из южных регионов России поступают в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов.

При этом, как он заметил, в связи с проведением СВО на Украине и необходимостью обеспечения безопасности граждан уже более года не функционируют некоторые аэропорты, что создает неудобство для студентов, которые хотят во время каникул съездить к родственникам и близким.

Он призвал оценить целесообразность введения на время ограничения полетов скидки, например, в 50%, на поезда, следующие в родной регион студента либо из данного региона к месту обучения.

С начала СВО в южной и центральной части России действует режим ограничения полетов в 11 аэропортов.

Закрытыми остаются воздушные гавани Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Симферополя, Белгорода, Курска, Анапы, Брянска, Геленджика, Липецка и Элисты. Авиакомпаниям рекомендовано организовывать полеты через Москву, Волгоград, Сочи, Минеральные Воды и Ставрополь.