В ГД внесли законопроект о признании ветеранами участников боевых действий в Донбассе

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В Госдуму РФ внесли законопроект о признании ветеранами участников боевых действий в составе Народной милиции ДНР и ЛНР. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Авторами инициативы, предусматривающей внесение поправок в закон "О ветеранах", выступила группа депутатов.

"Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Народной милиции Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", – указано в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что речь идет о боевых действиях, проходивших на территории Украины и Донбасса. Законодатели полагают, что соответствующие ветеранскому статусу меры поддержки будут способствовать признанию заслуг ополченцев из ДНР и ЛНР.

26 марта Владимир Путин подписал закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами. Соответствующий проект разработали представители фракции "Единая Россия". Документ предусматривает предоставление ветеранам спецоперации доступа к государственной системе соцзащиты.

Речь идет о дополнительных выплатах, налоговых льготах, медобслуживании вне очереди, льготном проезде на общественном транспорте и поездках в санатории.