Бизнес-психолог рассказала, как перестать бояться старости

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Страх старости является одним из самых часто встречающихся страхов в современное время. Причем ему подвержены как мужчины, так и женщины, рассказала бизнес-психолог и женский тренер Юлия Столярова.

По ее словам, обычно за этим страхом кроются более конкретные переживания. Например, старость у многих ассоциируется с одиночеством. Столярова пояснила, что с возрастом человеку не требуется так много общения, как в молодости. При этом она подчеркнула, что одиночество затрагивает людей в меньшей степени, если они продолжают заниматься здоровьем, следить за эмоциональным состоянием.

Кроме того, многие думают, что в старости наступает скучная и однообразная жизнь без развития и наслаждения.

"Но все полностью в ваших руках. Если вы уже сейчас позволяете себе реализовывать свои мечты, вы продолжите это делать и в более зрелом возрасте. Вдохновляйтесь примерами людей, которые в преклонном возрасте ведут полноценный и активный образ жизни", – рекомендовала бизнес-психолог.

Столярова посоветовала тем, кто переживает об изменении внешности с возрастом задуматься над тем, что скрывается в потребности выглядеть хорошо. Кроме того, к старости эксперт рекомендовала задуматься о дополнительном доходе, инвестициях и сбережении.

"Если у вас просто тревога, абстрактный страх старости, не подкрепленный никакими аргументами, попробуйте проанализировать – чего именно вы боитесь? Я люблю советовать своим клиентам вести дневник, записывать все мысли и тревоги от руки на листок", – приводит слова Столяровой радио КП.

По ее словам, записи позволяют увидеть то, что человек не замечает в своих мыслях. Если же страхи имеют под собой реальное основание, то психолог рекомендовала начать решать этот вопрос уже сейчас.

Столярова добавила, что иногда под страхом возраста скрывается общая тревожность. В этом случае работать нужно над нынешним состоянием. Бизнес-психолог отметила, что не стоит блокировать негативные эмоции, так как автоматом блокируются и все положительные моменты.

"Жить здесь и сейчас – навык, который напрямую влияет на качество вашей жизни. И, если вы не развили в себе этот навык, он не появится просто так, когда вы станете старше и у вас станет много времени. Жизнь вся состоит из разных обстоятельств и никогда не будет удачного момента для того, чтобы позволять себе жить той жизнью, о которой вы мечтали", – поведала Столярова.

Она посоветовала находить среди множества дел и задач время для своих увлечений и желаний. По ее словам, из неумения жить здесь и сейчас вытекает синдром отложенной жизни.

Ранее психолог и видеоблогер Вероника Степанова рассказала, что женщина должна быть привлекательна для самой себя, находиться в приподнятом настроении, быть легкой и беззаботной, чтобы влюбить в себя мужчину. Эксперт также рекомендовала надеть подчеркивающую фигуру одежду и сделать выбор в пользу не слишком вызывающего макияжа и маникюра.

