Психолог объяснила, почему россиянки не умеют отстаивать личные границы

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Бизнес-психолог Светлана Бондаренко заявила, что россиянки не умеют отстаивать личные границы, и перечислила причины такого поведения, которые, по ее мнению, кроются в детстве.

Эксперт отметила, что с самого раннего возраста дети, особенно девочки, сталкиваются с неуважением личных границ, которое демонстрируют родители. Поэтому уже взрослый человек не может их отстаивать, добавила она.

"Входить без стука в комнату ребенка, подростка или рыться в рюкзаке, сумочке – грубейшее нарушение границ", – объяснила Бондаренко в разговоре с "Лентой.ру".

Тревожность и низкая самооценка могут быть связаны с тем, что в детстве родители часто переходили на крик, отмечает специалист. По ее словам, на формирование личных границ негативно влияют и просьбы родителей целовать других родственников при встрече.

Кроме того, Бондаренко подчеркнула, что взрослые сами не могут показать хороший пример – боятся проявить себя, не могут защитить ребенка на игровой площадке.

Еще одна причина неумения отстаивать личные границы кроется, по мнению психолога, в том, что россияне привыкли жить в общежитиях, коммуналках, где нет места личному пространству.

Ранее врач Мария Соснина рассказала, как отучить ребенка спать с родителями. Она отметила, что приучать спать в своей кровати нужно до двух лет, поскольку потом пробуждается страх потерять родителей.

По ее словам, в новой комнате ребенку можно давать играть, разместить там любимые игрушки и организовать уголок, а также определить границы родительской комнаты. Соснина отметила, что чем дольше затягивать этот момент, тем сложнее отучить малыша от родительской кровати.