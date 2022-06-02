В России предложили штрафовать за мат при детях

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Директор Института воспитания Российской академии образования, член Общественной палаты Наталья Агре выступила с инициативой ввести ответственность за употребление матерной лексики при детях или в их адрес. Об этом сообщает радио КП.
При этом, как считает эксперт, поправки должны быть внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Однако в первую очередь важен самоконтроль.
"Язык, который взрослые используют в отношении детей, часто вызывает, мягко говоря, удивление. Собственно, эта инициатива, которая должна закрепить в законодательстве, что нецензурная лексика – это плохо, предусматривает не только потенциальный контроль силовых ведомств, но в первую очередь самоконтроль", – заявила Агре.
Она пояснила, что ни о каком нормальном воспитании подрастающего поколения не может быть и речи, если дети систематически слышат от взрослых, в частности от родителей, ругательства.
"Минпросвещения может провести 10 тысяч мероприятий, интегрировать ценностные ориентиры во все образовательные программы, но если взрослые, в первую очередь родители, позволяют себе такое в присутствии детей, то у нас совершенно разные получаются понятия относительно того, что происходит внутри системы образования, и того, что происходит в повседневной жизни. Задумка именно в этом", – объяснила эксперт.
Ранее психолог рассказала, как не следует вести себя с подростком. Так, по словам эксперта, регулярные сравнения с окружающими и критика отталкивают подростков от родителей. Кроме того, взрослым важно смотреть на себя со стороны и обращать внимание на то, как они разговаривают со своими детьми. Детям же очень важно чувствовать, что их любят просто так, а не за хорошее поведение и всевозможные успехи.
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