В Москве за сутки госпитализировали 115 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в Москве госпитализировали 115 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В городе выздоровел еще 241 пациент. Всего болезнь перебороли свыше 2,5 миллиона человек. За последние 24 часа выявлено еще 375 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За минувшие 24 часа в столице скончались 14 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что большинство случаев COVID-19 в РФ приходится на подвид BA.2 "Омикрон"-штамма. Это порядка 89,11%. Между тем на линии BA.4 и BA.5 приходится 3,69% случаев коронавирусной инфекции, на BA.1 – 5,9%, на штамм "Дельта" – 1,3%.

