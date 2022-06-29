В России за сутки госпитализировали 1 334 человека с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки госпитализировали 1 334 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 6,4% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране выявлены 3 028 новых случаев инфекции. Большинство случаев пришлось на Москву – 375, Санкт-Петербург – 241, Московскую область – 160, Свердловскую область – 103.

От последствий заболевания скончались 54 человека. После прохождения лечения выздоровели 3 680 пациентов.

С начала пандемии в РФ зафиксировано 18 427 133 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 17 854 962 человека.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что большинство случаев COVID-19 в РФ приходится на подвид BA.2 "Омикрон"-штамма. Это порядка 89,11%. Между тем на линии BA.4 и BA.5 приходится 3,69% случаев коронавирусной инфекции, на BA.1 – 5,9%, на штамм "Дельта" – 1,3%.

