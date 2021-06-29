В России предложили повысить возраст молодежи до 40 лет в ЕАЭС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов предложил повысить на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) возраст категории "молодежь" до 35–40 лет. Инициативу он направил председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу Мясниковичу, передает RT.

По словам Тарасова, государства – члены ЕАЭС индивидуально устанавливают данный показатель. Например, в Белоруссии под категорию "молодежь" подпадают граждане до 31 года, в Киргизии – до 28 лет, в России – до 35 лет. При этом в Армении и Казахстане готовы повысить возраст молодежи.



Тарасов подчеркнул, что предложение связано с увеличением общей продолжительности жизни. Также в данном вопросе имеют место ограничения на вступление граждан в социальные программы поддержки. Такая ситуация дискриминирует молодых людей по возрасту и мешает им становиться социально зрелыми, объяснил проректор.



"В целях синхронизации усилий в развитии молодежной политики в зоне ЕАЭС, расширения комплекса совместных молодежных программ по поддержке в трудоустройстве, помощи молодым семьям и иных предлагаем закрепить единый возрастной порог для категории "молодежь" в 35–40 лет во всех государствах – членах союза, исходя из последних рекомендаций Всемирной организации здоровья и внутренних тенденций стран Содружества", – отметил Тарасов.

Он добавил, что нововведение позволит молодым специалистам развиваться. Также это поспособствует объединению государства для развития перспективного слоя населения.

Ранее лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил считать детьми людей в возрасте до 30 лет. При этом старшим поколением, по его мнению, должны считаться люди в возрасте за 70. А средним – от 35 лет. Его он назвал "самым золотым".