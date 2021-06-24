Большинство молодых россиян считают себя счастливыми – ВЦИОМ

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Подавляющее большинство молодых россиян считают себя счастливыми, так полагают 84% опрошенных ВЦИОМ в возрасте 18–24 лет и 88% в возрасте от 25 до 34 лет.

"Индекс счастья молодежи выше, чем всех россиян: респонденты в возрасте 25–34 лет – 77 процентных пунктов (выше на 7 процентных пунктов, чем у россиян в целом), 18–24-летних – 70 процентных пунктов (близко к среднему показателю)", – говорится в материалах.

Отмечается, что в большинстве российская молодежь оценивает свою ситуацию в жизни как хорошую. Так полагают 78% 18–24-летних и 72% опрошенных в возрасте 25–34 лет. Противоположную оценку дали 25% респондентов от 18 до 34 лет.

Также ВЦИОМ установил, сколько молодых россиян участвует в добровольческой деятельности. Так, среди молодежи 18–24 лет в волонтерской работе заняты 20%, среди 25–34-летних – 18%.

"Из тех молодых людей в возрасте 18–35 лет, кто допускает, что займется добровольческой деятельностью в будущем или уже занимается ей в связи с распространением коронавирусной инфекции, более половины (58%) готовы доставлять товары первой необходимости, лекарства и продукты людям, которые находятся на карантине", – говорится в результатах.

Ранее аналитический центр университета "Синергия" выяснил, что от COVID-19 в ближайшее время собираются вакцинироваться более 60% россиян.

При этом 16,5% участников исследования желают привиться, надеясь на скорую отмену масочно-перчаточного режима, 12,5% – хотят беспрепятственно путешествовать, 6,1% – посещать без ограничений музеи, рестораны и кинотеатры.