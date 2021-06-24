Большинство молодых россиян считают себя счастливыми – ВЦИОМ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Подавляющее большинство молодых россиян считают себя счастливыми, так полагают 84% опрошенных ВЦИОМ в возрасте 18–24 лет и 88% в возрасте от 25 до 34 лет.
"Индекс счастья молодежи выше, чем всех россиян: респонденты в возрасте 25–34 лет – 77 процентных пунктов (выше на 7 процентных пунктов, чем у россиян в целом), 18–24-летних – 70 процентных пунктов (близко к среднему показателю)", – говорится в материалах.
Отмечается, что в большинстве российская молодежь оценивает свою ситуацию в жизни как хорошую. Так полагают 78% 18–24-летних и 72% опрошенных в возрасте 25–34 лет. Противоположную оценку дали 25% респондентов от 18 до 34 лет.
Также ВЦИОМ установил, сколько молодых россиян участвует в добровольческой деятельности. Так, среди молодежи 18–24 лет в волонтерской работе заняты 20%, среди 25–34-летних – 18%.
"Из тех молодых людей в возрасте 18–35 лет, кто допускает, что займется добровольческой деятельностью в будущем или уже занимается ей в связи с распространением коронавирусной инфекции, более половины (58%) готовы доставлять товары первой необходимости, лекарства и продукты людям, которые находятся на карантине", – говорится в результатах.
Ранее аналитический центр университета "Синергия" выяснил, что от COVID-19 в ближайшее время собираются вакцинироваться более 60% россиян.
При этом 16,5% участников исследования желают привиться, надеясь на скорую отмену масочно-перчаточного режима, 12,5% – хотят беспрепятственно путешествовать, 6,1% – посещать без ограничений музеи, рестораны и кинотеатры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: