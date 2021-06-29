Специалист рассказала о дополнительном выходном в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Дополнительный выходной день ждет жителей ряда регионов РФ в июле. Об этом рассказала доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью агентству "Прайм".
Специалист пояснила, что в России традиционно нерабочими объявляются дни, в которые отмечаются религиозные праздники. Эти выходные не внесены в перечень официальных праздничных дней.
"Но статья 6 (Трудового кодекса РФ. – Прим. ред.) предоставляет органам государственной власти субъектов РФ право устанавливать дополнительные нерабочие (праздничные) дни, чем и пользуются некоторые регионы", – объяснила эксперт.
В частности, в 2021 году выходным в ряде регионов был объявлен день 13 мая по случаю мусульманского Ураза-байрам. Еще один нерабочий день жители отдельных регионов получат 20 июля по случаю праздника Курбан-байрам.
Обычно власти регионов руководствуются тем, что производительность в такие дни падает до минимального уровня, сообщила специалист. При этом расходы бизнеса лишь увеличиваются из-за необходимости оплачивать праздничные дни в двойном размере.
Ранее в России предложили отмечать День отмены рабства. Такую мысль высказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
Он обратил внимание на то, что недавно президент США Джо Байден объявил 19 июня национальным Днем независимости – праздником, посвященным отмене рабства. Руководитель Всемирного союза староверов отметил, что в то же время крепостное право в России отменили на четыре года раньше.
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