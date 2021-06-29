Фото: ITAR-TASS/Юрий Машков
Телеведущая и актриса Вера Сотникова сообщила о своей госпитализации. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.
Сотникова рассказала, что планировала сделать прививку от COVID-19 в прошлый понедельник.
"Ровно в понедельник стало так плохо. Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление", – описала свое состояние ведущая.
Актриса призвала своих поклонников привиться от коронавируса. Она также попросила не верить тем, кто выступает против вакцинации.
"Пожалуйста, привейтесь!" – написала телеведущая.
Сотникова исполняла роли в отечественных лентах "Курьер" и "Людмила", а также в телесериале "Управа". Сейчас она является одной из соведущих передачи "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ.
В апреле киносценарист, актер и драматург Аркадий Инин заявил о своей госпитализации. По информации ВГИКа, где преподает Инин, драматург заразился коронавирусом. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести.
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