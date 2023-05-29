Жителям Москвы рассказали о погоде 29 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В первый день недели, 29 мая, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 21 до 23 градусов, по области – от 18 до 23 градусов.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Согласно прогнозам метеорологов, ночью температура в столице может опуститься до 7 градусов, а в Подмосковье – до 4 градусов.

Ранее синоптик рассказал, что в Москве прогнозируется малооблачная и сухая погода на предстоящей неделе, столбики термометров покажут до плюс 24 градусов.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что метеорологическое лето наступило в столичном регионе раньше срока.