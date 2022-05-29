В Москве госпитализировали 104 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки были госпитализированы 104 человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

Также за 24 часа в столице выздоровели еще 177 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. Всего COVID-19 переболели более 2,5 миллиона человек.

Выявлены 286 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 11 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

В России за последние сутки выявили 4 188 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализация потребовалась для 1 001 человека.