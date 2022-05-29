В России за сутки госпитализировали 1 001 человека с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в России были госпитализированы 1 001 человек с коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Согласно опубликованным данным, это на 52,5% ниже показателя предыдущего дня. Количество госпитализаций уменьшилось в 71 регионе России, увеличилось – в восьми.

Кроме того, сообщается о 4 411 пациентах, которые были выписаны после лечения от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии переболели 17 729 851 пациент.

За сутки подтверждено 4 188 новых случаев COVID-19. Скончались 85 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

По данным портала стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ снизился до 34,4%. Полный цикл вакцинации был проведен 87 466 251 раз.