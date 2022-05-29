Россиянам напомнили о возможности не платить за лечение в частных клиниках

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Полис ОМС предоставляет гражданам право на безвозмездное получение медицинских услуг в некоторых коммерческих клиниках, напомнил заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин.

Такая возможность предусмотрена в клиниках, которые ранее подали заявку и были включены в Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам конкретного субъекта России.

Объем помощи определяют компетентные организации, в том числе Территориальная государственная комиссия, ТФОМС и ассоциация страховых компаний. Если клиника согласится на данные условия, то уже со следующего года после подписания договора в нее можно обращаться бесплатно.

"На своем интернет-сайте коммерческая клиника указывает, что по конкретным услугам она работает в системе ОМС. Граждане могут это узнать на сайте также ТФОМС субъекта РФ", – приводит слова Акулина агентство "Прайм".

Ранее сообщалось, что в России расширили программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Ее дополнили рядом высокотехнологичных методов лечения. Теперь пациентам по ОМС будут более доступны такие операции, как замена и протезирование аорты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

