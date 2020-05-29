Назван ключевой фактор риска ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ГИБДД рассказали о ключевом факторе риска ДТП. В ведомстве назвали таковым отвлечение внимания водителей за рулем.
"Наряду с динамичным развитием технологий, в том числе в сфере коммуникаций и IT, отвлечение внимания водителей и пешеходов на дороге стало одним из ключевых факторов риска ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями", – цитирует ТАСС информационные материалы ГИБДД.
В них также сказано, что все участники дорожного движения должны осознавать ответственность при нахождении за рулем. Кроме того, водители не должны недооценивать ситуацию на дорогах и помнить обо всех факторах, провоцирующих отвлечение внимания.
По словам заместителя главы Госавтоинспекции Олега Понарьина, преимущественно все ДТП происходят из-за неверной оценки водителями ситуации на дороге.
В связи с этим ГИБДД запустила социальную кампанию "Внимание на дорогу".
"В регионах России пройдут целевые мероприятия с максимально широким охватом участников дорожного движения", – сказано в сообщении.
Уточняется, что для каждой аудитории специалисты ведомства разработали комплекс обучающих мероприятий. Такие занятия нацелены на донесение в наглядной форме до водителей всей необходимой информации о ПДД.
Ранее сообщалось о том, что аварийность на дорогах России снизилась на 40% в период самоизоляции. В апреле число ДТП уменьшилось на 40%, количество погибших сократилось на 23%.
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