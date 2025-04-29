Телеведущая Малышева: каждый россиянин должен уметь оказывать первую помощь

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале осудила россиян, которые не оказывают первую помощь упавшим в обморок.

Гость передачи спросил у Малышевой, нужно ли человеку, который стал свидетелем обморока, пытаться помочь в такой ситуации.

"Вы обязаны начать действовать, если вы человек. А если вы наблюдаете за тем, как на ваших глазах умирают, тогда Бог вас накажет", – ответила телеведущая.

По ее словам, каждый россиянин должен уметь оказывать первую помощь.

Если человек упал в обморок, то нужно к нему подойти, интенсивно потрясти за плечи и в оба уха спросить, слышит ли он, рассказала ранее фельдшер скорой помощи Анастасия Исаева.

В случае отсутствия ответа важно проверить наличие дыхания. Если пострадавший не дышит, следует вызвать скорую помощь и незамедлительно приступить к сердечно-легочной реанимации, уточнила специалист.