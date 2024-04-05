Россияне боятся возможной юридической ответственности из-за помощи пострадавшему

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Только один из пяти россиян не боится юридической ответственности за неблагоприятный исход оказания первой помощи пострадавшему в результате несчастного случая, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос экспертов.

Так, по результатам исследования выяснилось, что 79,8% опрошенных опасаются юридических последствий за неблагоприятное оказание первой помощи пострадавшему, 21,5% из них прямо ответили, что боятся, 36,4% указали ответ "скорее да, чем нет", а 21,9% – "скорее нет, чем да".

При этом почти половина респондентов – 48% – боятся, что окажут первую помощь неправильно. 38,3% участников считают, что их знаний для этого недостаточно, 25,5% признают низкой свою информированность о возможных исходах травмы или внезапного заболевания у пострадавшего.

Тем не менее 78,5% проголосовавших выразили готовность оказать помощь пострадавшему, и лишь 5% отрицательно ответили на этот вопрос.

Большинство – 91,5% – заявили, что знают теоретические основы оказания первой помощи, 89,4% указали, что ознакомлены с перечнем состояний, требуемых первой помощи.

При этом 81,5% респондентов отметили, что обучение по оказанию помощи проводят у них на работе. Однако только 40,2% из них смогли верно указать норматив приезда скорой помощи в России – 20 минут.

Больше половины участников – 69,6% – уверили, что попробовали бы оказать первую помощь или вызвали скорую, если бы стали свидетелями чего-то подобного. Но 28,4% не стали бы оказывать помощь самостоятельно, а просто вызвали бы скорую помощь.

По словам эксперта Екатерины Ефремовой, в России не было судебных прецедентов, когда гражданина привлекали к ответственности за неумышленное причинение вреда при оказании первой помощи.

"Гражданин, у которого нет медицинского образования, вправе оказывать первую помощь при травмах и неотложных состояниях до момента, как прибудут медики. Но для этого ему нужно получить соответствующие знания и навыки: он должен знать, при каких состояниях оказывают первую помощь, и уметь выполнять необходимые мероприятия", – пояснила специалист.

Ранее врач-терапевт Ойсана Махмудова рассказала, что делать, если человек потерял на улице сознание. Она отметила, что человек может потерять сознание из-за падения, приступа эпилепсии, гипогликемии у диабетиков, сердечного приступа, обморока и даже алкогольного опьянения.

По словам Махмудовой, сначала нужно убедиться, что вокруг безопасно, после нужно провести визуальный осмотр пострадавшего на наличие кровотечения, деформации конечностей или открытых переломов. Также необходимо проверить дыхание пострадавшего, для этого нужно приблизить ухо к носу или рту человека, параллельно наблюдая за подъемом грудной клетки.