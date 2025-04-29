Новое шоу "Мой район. Место встречи" стартует на телеканале "Москва Доверие"

Фото: Москва 24/Михаил Голденков

Новое утреннее шоу "Мой район. Место встречи" запустят на телеканале "Москва Доверие" 5 мая. Ведущие Ольга Кабо и Дмитрий Харатьян совершат путешествие по самым ярким и необычным местам столицы.

Вместе с известными гостями и зрителями они познакомятся с достопримечательностями и раскроют секреты Москвы. В рамках каждого выпуска зрители смогут перенестись в уникальную атмосферу районов города, узнать об их истории, культурных традициях и интересных людях.

Программа будет наполнена интервью и репортажами, которые создадут хорошее настроение и дадут заряд энергии. Авторы программы и ведущие приглашают зрителей присоединиться к сообществу, вдохновляя их на новые открытия и активное участие в жизни города.

Шоу будет выходить по будням в 07:00 на телеканале "Москва Доверие".

Ранее на телеканале Москва 24 стартовал проект "Миллион вопросов". За 20 минут зрители могут не только услышать мнения авторитетных экспертов, но и задать им свои вопросы в режиме реального времени. Программа посвящена различным темам: от здоровья и образования, до экологии и юридических аспектов жизни. Студию посещают практикующие специалисты и эксперты.

