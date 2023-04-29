Минобороны РФ опубликовало проект поправок об электронных повестках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Минобороны РФ предложило внести изменения в Положение о призыве на военную службу, по которым военкоматы смогут использовать информационные ресурсы для ведения электронных личных дел. Об этом сообщается в постановлении на портале проектов нормативных актов.

Также проект будет определять порядок оповещения граждан о явке в электронном виде при помощи повесток, направленных в личные кабинеты "Госуслуг".

"Повестки военного комиссариата, направленные в письменной форме по почте, считаются врученными под расписку в день доставки соответствующих заказных писем призывникам при наличии в уведомлении о вручении заказного письма отметки организации почтовой связи о доставке заказного письма", – говорится в документе.

До этого федеральный портал "Госуслуги" сообщил, что с 1 октября этого года для входа в личный аккаунт обязательной станет аутентификация в два этапа. Речь идет о таких способах, как биометрия, СМС-сообщение и одноразовый код.

14 апреля Владимир Путин подписал новый законопроект об электронных повестках. Согласно нововведению, военнообязанных теперь можно будет оповещать в онлайн-формате. Кроме того, документом вводится ряд ограничений для граждан РФ, которые получили повестку, но не пришли в военкомат.

Рассылка цифровых повесток будет только после постановления кабмина