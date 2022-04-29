В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за сутки были госпитализированы 165 пациентов с коронавирусом, сообщается в телеграм-канале Оперштаба по борьбе с коронавирусом.
За прошедшие сутки выявлено 570 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На ИВЛ находятся 92 человека.
По данным Оперштаба, после прохождения лечения выздоровели 629 человек. Всего вылечились более 2,5 миллиона человек.
Кроме того, 17 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19 скончались в столице за последние 24 часа.
Ранее сообщалось, что в России за сутки госпитализировали 2 558 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 1,5% меньше показателя предыдущего дня.
Число госпитализаций снизилось в 39 регионах РФ, выросло – в 41.
За последние 24 часа болезнь переборол 11 041 человек. Всего число вылечившихся в стране возросло до 17 528 963.
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 43,7%
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