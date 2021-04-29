"Окно" хорошей погоды ожидается в Москве 1 и 2 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Окно" хорошей погоды ожидается в Москве во второй половине дня 1 и 2 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Он отметил, что в эти дни в столице будет солнечно и сухо, столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла.

"Первомайские праздники в метеорологическом отношении в целом вряд ли порадуют жителей Центральной России шашлычной погодой: на синоптических картах прогнозируется господство серии ненастных и относительно прохладных североатлантических циклонов", – рассказал Тишковец.

Он также добавил, что вечером в пятницу, 30 апреля, и в ночь на субботу, 1 мая, пройдут интенсивные дожди.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождей, грозы и сильного ветра. Синоптики предупредили, что Москву накроет сильный дождь в период с 12:00 30 апреля по 06:00 1 мая.