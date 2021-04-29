Юрист объяснил, что категорически нельзя делать участнику ДТП

Фото: ТАСС/Максим Стулов
При аварии необходимо постараться сохранить спокойствие и выполнить все необходимые первичные действия, предусмотренные правилами дорожного движения, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Об этом сообщает агентство "Прайм".
"Первичные действия в случае аварии перечислены в правилах дорожного движения и пренебрегать ими ни при каких обстоятельствах нельзя. Если вы стали участником ДТП и осознали это, например почувствовали удар в машину, нельзя продолжать движение, нужно остановить автомобиль, а остановив, надежно его зафиксировать", – заявил он.
По словам адвоката, ни в коем случае нельзя покидать автомобиль, не активировав ручной тормоз и не включив аварийный сигнал. Также сразу после аварии необходимо поставить аварийный знак на расстоянии не менее 30 метров от машины, если вы находитесь за пределами населенных пунктов, и 15 метров, если находитесь в их пределах.
Следует помнить, что ни в коем случае не разрешается перемещать различные следы ДТП и предметы, имеющие к нему отношение. При этом сам автомобиль рекомендуется отогнать к обочине после предварительной фиксации на видео или фото изначального положения попавших в аварию транспортных средств.
"Именно этой логикой продиктованы объявления, которые мы видим на МКАД: "В случае ДТП съезжайте на обочину". Речь не идет о том, чтобы покинуть место происшествия, – этого делать ни в коем случае нельзя, а вот переместить автомобиль, как указано выше, можно, а иногда нужно", – пояснил Миронов.
Ранее эксперт рассказал, что многие автомобилисты с автоматической коробкой передач делают ошибку, не используя стояночный тормоз при парковке. По его словам эксперта, в режиме "паркинг" ведущие колеса стопорятся при помощи рычага, блокирующего крупнозубчатую шестеренку, которая связана с выходным валом коробки. Кроме того, во время парковки на уклоне его может сильно зажать.
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