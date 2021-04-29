Минздрав РФ выпустит обновленные рекомендации по COVID-19

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Рабочая группа Минздрава РФ готовит обновление методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист ведомства по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Профессор пояснил, что рекомендации разработаны с целью информационной поддержки специалистов практического здравоохранения. Рабочая группа ведет мониторинг международных исследований и анализирует данные зарубежных стран и организаций.

По словам инфекциониста, особое внимание уделяется вопросам лекарственной терапии, проводится оценка эффективности и безопасности препаратов. Работа по созданию рекомендаций началась в начале 2020 года и не прекращается до сих пор, подчеркнул Чуланов.

По его словам, первая версия была утверждена еще до выявления COVID-19 среди россиян, что это позволило подготовить систему здравоохранения. Всего в разработке рекомендаций принимают участие более 100 специалистов из различных областей медицины.

Владимир Путин ранее подчеркнул, что Россия быстро и адекватно отреагировала на развитие пандемии. Президент РФ указал, что российская система здравоохранения оказалась очень устойчивой, более мобильной и гибкой к той ситуации, которая сложилась.