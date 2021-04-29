Минздрав РФ выпустит обновленные рекомендации по COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рабочая группа Минздрава РФ готовит обновление методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист ведомства по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Профессор пояснил, что рекомендации разработаны с целью информационной поддержки специалистов практического здравоохранения. Рабочая группа ведет мониторинг международных исследований и анализирует данные зарубежных стран и организаций.
По словам инфекциониста, особое внимание уделяется вопросам лекарственной терапии, проводится оценка эффективности и безопасности препаратов. Работа по созданию рекомендаций началась в начале 2020 года и не прекращается до сих пор, подчеркнул Чуланов.
По его словам, первая версия была утверждена еще до выявления COVID-19 среди россиян, что это позволило подготовить систему здравоохранения. Всего в разработке рекомендаций принимают участие более 100 специалистов из различных областей медицины.
Владимир Путин ранее подчеркнул, что Россия быстро и адекватно отреагировала на развитие пандемии. Президент РФ указал, что российская система здравоохранения оказалась очень устойчивой, более мобильной и гибкой к той ситуации, которая сложилась.
Путин назвал быстрой и адекватной реакцию России на развитие пандемии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: