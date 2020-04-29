Центр ФМБА зарегистрирует тест-систему по выявлению антител к коронавирусу

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ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА подал в Росздравнадзор документы на регистрацию тест-системы для выявления антител к коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу центра Вадима Говоруна.

"Мы довольно тщательно испытывали нашу тест-систему, надеюсь, что она принесет клиницистам некие представления об эпидемиологии и об иммунности этого дела", – отметил специалист в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН.

По его словам, в ходе испытаний оценивалась нейтрализация вируса и появление антител к разным структурным белкам.

14 апреля замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что тест на наличие в организме антител к коронавирусу начнут проводить в РФ в течение 10 дней. После снятия карантина подобная система будет использоваться и в частных лабораториях.

По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, тесты на антитела к коронавирусу позволят увидеть текущий статус пандемии и выявить тех, у кого заболевание проходит бессимптомно или в легкой форме.