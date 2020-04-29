В Германии заявили, что представители РФ не приглашены на юбилей Победы

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В кабмине ФРГ заявили, что российские представители не получали приглашение на церемонию в связи с годовщиной 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.
"Я должна проверить информацию, но думаю, что нет", – заявила Деммер, отвечая на вопрос, приглашены ли российские представители на церемонию.
Ранее сообщалось, что 8 мая президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер совместно с канцлером Ангелой Меркель и президентами бундестага и Конституционного суда возложат венки к центральному мемориалу памяти жертв войны и насилия в Берлине.
На прошлой неделе Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому официальная дата окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября. Корректировка даты основана на указе 1945 года "Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией".
Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, депутат Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов. Они отмечали, что внесенные поправки нацелены на сохранение исторической справедливости и увековечивание памяти погибших при защите Отечества.
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