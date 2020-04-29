Эпидемиолог прокомментировал прогнозы о пике пандемии COVID-19

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на данный момент невозможно спрогнозировать пик пандемии COVID-19. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Из общих соображений рациональнее выходить [из карантина] после пика, но, когда будет пик, это вопрос. Одно дело – пик у страны, другое – у региона, пик в Москве и пик на Чукотке – они разные и в разное время. Как этот пик определить в отсутствие банка сывороток по каждому региону, где можно отслеживать иммунную прослойку, я не знаю", – заявил эксперт.

Гинцбург также поддержал формат поэтапного снятия ограничений, предложенный властями. Об этом накануне во время рабочего совещания заявил президент России Владимир Путин.

"Постепенно выходить – это ключевое. И Владимир Владимирович вчера именно это и поручил правительству: наметить план постепенного выхода. Не все и все сразу, а продумать, чтобы экономика не легла совсем на дно, а мужчины совсем не заросли в отсутствие парикмахерских", – уточнил эпидемиолог.

Ранее стало известно, что специалисты "Сбербанка" с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика пандемии коронавируса в России. По прогнозу аналитиков, этот момент придется на первую декаду мая.

За последние сутки в России зарегистрировано 99 399 заболевших, вылечились 10 286, скончались 972.

