В Таджикистане запретят использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах

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Гражданам Таджикистана запретят использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах. Поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния" приняты нижней палатой парламента, передает РИА Новости.

Согласно документу, при регистрации имен новорожденных нельзя будет использовать в фамилиях суффиксы -ов-/-ев-, а в отчествах – -ович-/-евич- и -овн-/-евн-. Это не относится к представителям национальных меньшинств, которые сохранят за собой право выбирать суффиксы для фамилий и отчеств.

Поправки касаются тех, кто родится после принятия закона. Если у человека уже есть на руках свидетельство о рождении со славянскими суффиксами, менять отчество и фамилию не требуется.

Отказаться от славянских суффиксов в отчествах и фамилиях населению республики рекомендовали еще в 2007 году. Тогда президент Эмомали Рахмонов сменил фамилию на Рахмон. Его примеру последовали практически все чиновники.

В 2017 году Казахстан решил отказаться от кириллицы. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству составить план перехода казахского алфавита на латиницу.