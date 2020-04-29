Юрист объяснила, как будут оплачиваться нерабочие дни в мае

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Заработная плата в связи с объявлением 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в итоге не должна измениться. Об этом Москве 24 рассказала юрист по трудовому праву Валентина Яковлева.
"В целом за май ничего не должно измениться, зарплата должна остаться такой же. То есть половину месяца мы отдыхаем, потому что у нас нерабочие праздничные дни и нерабочие дни с сохранением оплаты труда, объявленные президентом, а остальные дни работаем в обычном режиме. Поэтому оплата за 6, 7 и 8 мая сохранится", – объяснила эксперт.
Повышенная оплата труда не полагается предприятиям, которые работают в нерабочие дни. Оплата производится в общем порядке.
Если в ходе проверки выявлены нарушения, то выписывается постановление о привлечении к административной ответственности и предписание об устранении нарушения, то есть выплате зарплаты в полном объеме, пояснила юрист.
"Если же речь идет о споре, например, работодатель не просто не выплачивает зарплату, а заставил всех написать заявления на отпуск без сохранения заработной платы, а работники говорят, что их заставили, то нужно обращаться в суд. Здесь инспекция не будет рассматривать индивидуальный трудовой спор. Это уже процесс доказывания, в этом случае будет решать суд", – заключила Яковлева.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 11 мая включительно мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Согласно документу, дни с 6 по 8 мая объявляются нерабочими.
"Установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", – цитирует пресс-служба Кремля постановление главы государства.
В указе отмечается, что региональные власти наделяются правом расширения перечня организаций, для которых указанные дни будут рабочими.
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