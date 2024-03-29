29 марта, 17:21Общество
Диетолог Макиша назвала продукты для борьбы с тревожностью
Фото: 123RF/anaumenko
Орехи, цельнозерновые крупы, овсянка и мясо птицы помогут справиться с тревожностью. Эти продукты содержат магний, который человек теряет во время стресса, сообщает сайт "Доктор 24" со ссылкой на врача-диетолога Марину Макишу.
По ее мнению, организму необходимы продукты для производства нейромедиаторов и гормонов, отвечающих за хорошее настроение.
Макиша привела в пример индейку. В мясе содержится аминокислота триптофан, с помощью которой вырабатывается серотонин – гормон радости.
"Необходимо восполнять запасы элементов в организме, которые синтезируют "позитивные" вещества", – заключила врач.
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