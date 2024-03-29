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29 марта, 17:21

Общество

Диетолог Макиша назвала продукты для борьбы с тревожностью

Фото: 123RF/anaumenko

Орехи, цельнозерновые крупы, овсянка и мясо птицы помогут справиться с тревожностью. Эти продукты содержат магний, который человек теряет во время стресса, сообщает сайт "Доктор 24" со ссылкой на врача-диетолога Марину Макишу.

По ее мнению, организму необходимы продукты для производства нейромедиаторов и гормонов, отвечающих за хорошее настроение.

Макиша привела в пример индейку. В мясе содержится аминокислота триптофан, с помощью которой вырабатывается серотонин – гормон радости.

"Необходимо восполнять запасы элементов в организме, которые синтезируют "позитивные" вещества", – заключила врач.

Ранее дерматолог Оксана Меркулова рассказала, какие продукты поддерживают красоту кожи. Полезные жиры, микроэлементы сохраняют кожу эластичной и защищают от ультрафиолетового излучения.

"Доктор 24": нутрициолог рассказала о влиянии магния на человека

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