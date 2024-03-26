Онколог рассказала, какая каша позволит избежать воспаления кишечника

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Одним из блюд, которое положительно влияет на кишечник и позволяет избежать его воспаления, является овсяная каша, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-онколога Елену Смирнову.

"Овсянка имеет свойство защищать слизистую, обволакивая ее. Также овсяная каша за счет нерастворимой клетчатки стимулирует перистальтику кишечника, выводит токсины", – объяснила она.

При этом онколог обратила внимание, что для получения максимальной пользы от блюда к нему необходимо добавлять что-то белковое. Например, куриное мясо, вареное яйцо или рыбу. А если поставлена задача похудеть, то количество овсянки на завтрак должно быть небольшим, заключила специалист.

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