Врач посоветовала употреблять еду быстрого приготовления не чаще одного раза в месяц

Фото: depositphotos/TpaBMa2

Продукты быстрого приготовления следует есть не чаще одного раза в месяц, рекомендовала врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова. Об этом сообщает газета "Известия".



По ее словам, такая еда обычно содержит сушеные овощи, лапшу или картофель, а также приправу или сухой бульон. В состав последних двух входят стабилизаторы, создающие густую текстуру продукта, однако иногда такой компонент, как гуаровая камедь, может приводить к отекам. В приправе и сухой основе также обычно есть усилитель вкуса глутамат натрия, который при частом употреблении способен вызвать рвоту или тошноту.

"В состав специй часто входит патока – это консервант, который является продуктом производства сахара. Частое употребление патоки провоцирует нарушение углеводного обмена, что впоследствии может привести к ожирению или сахарному диабету", – предупредила она.

Еще одна опасность, по словам Утюмовой, таится в калориях – такие продукты обычно содержат более 400 килокалорий на одну порцию, что составляет одну пятую от суточной нормы. Если питаться ими постоянно, то вес человека может увеличиться. При этом внутри продукта очень мало клетчатки, которая позволяет пищеварению нормально работать.

Недостаток последней, по словам врача, может привести к запорам. Также в такой еде часто превышена суточная норма соли, которая обычно составляет около 5 граммов. Избыток соли на постоянной основе может привести к проблемам с почками и артериальной гипертензии, уточнила она.

"Также подобная еда, как правило, содержит много насыщенных жиров, поэтому при частом употреблении может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний", – пояснила эксперт.

Поэтому, по ее мнению, в качестве быстрого перекуса лучше выбирать продукты на основе белков, сложных углеводов и клетчатки. Это может быть как бутерброд из цельнозернового хлеба с индейкой и сыром, так и протеиновый или злаковый батончик с добавлением фруктов или ягод.

До этого врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов подчеркивал, что лапша быстрого приготовления может стать причиной многих серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Во время производства она обжаривается и сушится в разогретом пальмовом масле, где оно изменяет структуру продукта и заменяет в нем влагу, уточнял он.



Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с Москвой 24 также рассказывала о том, что шаурма содержит большое количество калорий и имеет зачастую несбалансированный состав.

В России сократились продажи продуктов длительного хранения