Нутрициолог назвала частые ошибки при сочетании продуктов

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Сочетание продуктов разной кислотности перегружает систему пищеварения, чем может спровоцировать болезни и накопление токсинов. Об этом заявила врач-нутрициолог сети "Клиника Фомина" Олеся Барзаева, сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, продукты по системе раздельного питания делятся на крахмалистые, фрукты, овощи, белки и жиры, а также на кислые, щелочные и нейтральные. Считается, что разные продукты питания расщепляются при разных pH-уровнях кислотности, сказала специалист.

Барзаева назвала распространенные ошибки при сочетании продуктов:



есть фрукты натощак, отдельно от другой пищи;

избегать сочетания крахмалов и белков;

избегать сочетания крахмалов с кислой пищей;

избегать сочетания растительного и животного белков;

употреблять молочные продукты отдельно от других продуктов;

не смешивать белки с жирами и сахаром.

Нутрициолог рассказала, что в желудке всегда кислотная среда вне зависимости от еды, а в кишечнике – щелочная. По ее мнению, человеческий организм всегда старается сохранить постоянство своего внутреннего равновесия – гомеостаз. Ферменты в тонкой кишке одновременно расщепляют белки, жиры и углеводы, у организма нет необходимости выбирать, что переварить в первую очередь, объяснила эксперт.

Врач напомнила, что большинство продуктов не состоят только из жиров, белков или углеводов. Как правило, в них сочетаются все макронутриенты. Например, в молоке природа смешала белки, жиры и сахар (лактозу), указала она.

В теории раздельного питания утверждается, продолжила Барзаева, что сочетание быстро перевариваемой пищи с медленно перевариваемой вызывает "затор" в пищеварительном тракте, приводя к гниению. На самом деле в толстой кишке живут триллионы бактерий, ферментирующие непереваренные углеводы, высвобождающие полезные для человека короткоцепочечные жирные кислоты и участвующие в синтезе некоторых витаминов, отметила нутрициолог. Люди всеядны и эволюционно адаптированы к разной пище, подытожила Барзаева.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов заявил, что во второй половине дня лучше отказаться от мясных продуктов, колбасы, сосисок, сарделек. Вечером стоит есть легкую и усвояемую пищу, подчеркнул специалист. Он также не рекомендовал употреблять на ночь кисломолочные продукты, потому что организму придется долго и тяжело их переваривать.