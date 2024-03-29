Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО

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Граждане, призванные на срочную службу этой весной, к участию в спецоперации привлекаться не будут. Такое заявление сделал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда".

"Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут", – сказал он.

Бурдинский также подчеркнул, что срок службы по призыву остается неизменным и, как и ранее, составит один год.

Генерал-полковник рассказал, что в июне в Коврове Владимирской области в интересах выполняющих гособоронзаказ предприятий будет создана новая научно-производственная рота, которую укомплектуют военнослужащими срочной службы.

Он также отметил, что военнослужащие-срочники, срок службы которых истекает этой весной, будут уволены и направятся по домам. Кроме того, призывники, состоявшие на воинском учете и достигшие возраста 27 лет до 1 января 2024 года, были сняты с учета и переданы в запас.

Ранее сообщалось, что Минтруд предложил расширить перечень организаций и профессий для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). Среди новых профессий – униформист, конюх, штукатур, лесоруб, музейный смотритель, администраторы баз данных и вычислительной сети и другие.