Более 60% россиян обращают внимание на знак зодиака потенциального партнера

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Свыше 60% россиян обращают внимание на знак зодиака потенциального партнера при знакомстве. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса знакомств "Мамба".

"Гороскоп мэтча особенно интересует девушек, но и мужчины не отстают: 50% из них обращают внимание на гороскоп партнерши", – говорится в материале.

Мужчины и женщины отдают предпочтение представителям определенного знака зодиака в зависимости от цели знакомства. Так, 20% респондентов считают, что Близнецы лучше всего подходят для флирта и интима. При этом 15% мужчин уверены, что Девы хорошо подходят для создания семьи, а 20% женщин для этой цели выбрали бы Тельцов.

Выяснилось, что всего 7% готовы иметь свободные отношения с Козерогами. Также 30% участников опроса согласились с утверждением, что Скорпионы – это самый сложный знак для любви.

Ранее астропсихолог Регина Злобина рассказала, что представители каждого знака зодиака часто имеют общие черты и особенности поведения в разных жизненных ситуациях.

Так, Овны, как правило, любят соперничество, желают всегда побеждать, быть в центре внимания и чувствовать себя героями, отметила она. В свою очередь, Тельцы достаточно тактильны, им важны прикосновения, поэтому не стоит отталкивать их стремление дотронуться к вам, посоветовала астролог.

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