За сутки в Москве выявили 2 134 случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За минувшие сутки в столице выявили 2 134 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В больницу попали еще 147 граждан, вылечились 2 044 пациента, 7 человек скончались.

За все время в Москве зафиксировали 3 474 293 случая коронавируса, выздоровели 3 279 376 человек, умерли 48 444 пациента.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил слова главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в этом году. По словам врача, пока коронавирус не является сезонным заболеванием, пандемия еще идет.

Специалист добавил, что люди смогли побороть инфекцию не благодаря вакцинации, а за счет мутации вируса в более легкую форму.



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