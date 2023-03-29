За сутки в РФ зафиксировали 11 128 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа на территории России зарегистрировали 11 128 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедший день в стране зарегистрировали 33 летальных исхода. Госпитализация потребовалась 968 пациентам. Это на 39,7% меньше, чем 28 марта.

Увеличение количества госпитализаций зафиксировали в 21 субъекте РФ, снижение – в 57 регионах. Выздоровели от коронавируса 12 597 пациентов, что на 14,4% больше, чем накануне.

Между тем Роспотребнадзоре рассказали, что в РФ заметили снижение активности вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19. Заболеваемость коронавирусом снизилась в сравнении с прошлой неделей на 5,4%.

Так, было зарегистрировано 78,7 тысячи новых случаев. Помимо этого, как и на предыдущей неделе, преобладающими остаются геноварианты штамма "Омикрон".

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